Eurorivali, questa sera alle 21 in campo il Paris in Ligue 1

vedi letture

Il PSG, che sarà avversario del Milan in Champions League (nella terza e quart a giornata della fase a gironi) questa sera alle 21 torna in campo nel match valido per il campionato di Ligue 1. Al Parco dei Principi la squadra di Luis Enrique sfiderà il Nizza. Martedì alle 21, poi, i francesi apriranno la propria campagna europea in casa contro il Borussa Dortmund.