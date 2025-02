Evani fiducioso: "Il Milan ha la qualità per rimontare in campionato e poi c’è la Coppa Italia"

vedi letture

Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Alberico Evani ha parlato di Milan alla vigilia della delicata sfida di campionato contro il Torino che segue la cocente eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord: "La delusione per l’eliminazione dalla Champions è enorme. Il rammarico c’è, inutile nasconderlo, perché il Feyenoord era un avversario decisamente alla portata dei rossoneri".

La stagione non è però finita: può essere salvata dal quarto posto in campionato e dalla Coppa Italia?

"Occorre essere pragmatici, voltare pagina e puntare agli obiettivi realistici che si hanno davanti. Il Milan ha la qualità per rimontare in campionato e poi c’è la Coppa Italia, senza scordare che un trofeo è già arrivato con la Supercoppa".

Nel doppio confronto col Feyenoord abbiamo visto il Milan a quattro stelle. Ma è sostenibile?

"Io credo di sì, perché Gimenez, Pulisic e Joao Felix non si risparmiano nella fase difensiva e hanno anche corsa, mentre un giocatore meno propenso al pressing come Leao te lo puoi permettere. Il lavoro più duro spetta però ai mediani, che devono dare protezione alla difesa. Ma con il Feyenoord il Milan non ha avuto problemi di equilibrio, piuttosto è stato un po’ lento, pur dominando".