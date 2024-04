Evani: "Il Milan ha le possibilità per arrivare fino in fondo in Europa League"

Alberico Evani, ex centrocampista del Milan, ha parlato a Radio Sportiva commentando le possibilità dei rossoneri di vincere l'Europa League:

"Le potenzialità ci sono. Il Milan è ripreso bene dopo un momento di difficoltà causato anche dai tanti infortuni. Quando riesce a mettere in campo la miglior formazione è una delle squadre più forti e lo sta dimostrando. Adesso si è ripreso molto bene. In Europa League ci sono delle squadre che potrebbero impensierirla ma ha le possibilità per arrivare fino in fondo”.

LEAO MVP DI MARZO 2024

Un crescendo continuo, partita dopo partita, in un mese costellato di sole vittorie. Tra i quattro grandi protagonisti del marzo rossonero il migliore - scelto dai tifosi su acmilan.com - è stato Rafael Leão: è il portoghese, infatti, l'MVP del mese. Per lui si tratta del secondo premio conquistato in questa stagione, dopo quello ottenuto a settembre. Marzo è stato il mese in cui Rafa ha superato la doppia cifra, tra tutte le competizioni, per gol - 11 con le bellissime reti sui campi di Slavia Praga e Fiorentina - e assist (sempre quota 11, tra la doppia sfida ai cechi e i Viola). Numeri importanti in prestazioni che sono state superiori, per qualità e quantità. Sempre decisivo, sempre in grado di incidere positivamente nei destini della squadra. È salito il livello del Milan, è salito il livello di Leão.