Evani: "Il Milan ha sacrificato un uomo molto importante come Tonali per poi rimpiazzarlo molto bene con tanti giocatori di qualità"

Alberico Evani, ex centrocampista del Milan ed ex vice ct dell'Italia quando Roberto Mancini sedeva sulla panchina degli Azzurri, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle favorite per lo Scudetto: "L'Inter è la più strutturata, quella con più certezze tra le big. Il percorso in Champions ha aiutato a crescere in personalità e consapevolezza. È molto forte e completa e Inzaghi ha tante alternative. Lautaro poi è devastante e sta trovando l'intesa con Thuram. Per non parlare del centrocampo: fortissimo".

Evani pensa che sia il Milan la prima rivale dei nerazzurri: "Ha sacrificato un uomo molto importante come Tonali per poi rimpiazzarlo molto bene con tanti giocatori di qualità. Sono stati rinforzati tutti i reparti con giovani che hanno già una certa esperienza internazionale e con tanta personalità. Occhio alla Juventus poi, non può permettersi un altro anno anonimo"