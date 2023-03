Evani: "Qualificazione meritata: il Milan ha rischiato pochissimo. I brividi di Maldini? Lo capisco"

MilanNews.it

Chicco Evani, ex calciatore del Milan che in rossonero ha vinto tanto, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport questa mattina e si è espresso così sul passaggio del turno in Champions League della squadra di Pioli: "Paolo Maldini ha detto di aver risentito i brividi di un tempo e lo capisco: sono passati tanti anni dalle ultime Champions vissute da protagonisti. Qualificazione meritata? Sì, assolutamente. Il Milan ha giocato una buona partita dall’inizio alla fine. Poteva fare di più in fase offensiva ma ha rischiato pochissimo: è giusto che giochi i quarti"