Evani su Tonali: "Non parla, fa. E' maturato tanto ed è un centrocampista moderno"

Può essere stanco perché da gennaio gioca sempre ma per il Milan resta fondamentale". Poi ne ha parlato come uomo, per come lo ha conosciuto a Coverciano: "Con noi, tranquillissimo: non lo sento mai parlare. Probabilmente nel Milan è diverso, perché quello è un ambiente che vive di più, ma Sandro è uno dei ragazzi che piacciono a me: non parla, fa".