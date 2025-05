Evento "Play for the Future", Scaroni preferisce non parlare di calcio ed attualità sportiva

Play for the Future è un progetto di Fondazione Milan, patrocinato dal Mininistero della Giustizia, in aiuto ai ragazzi in difficoltà. Ne ha parlato Paolo Scaroni al Beccaria, il quale ha poi preferito non rispondere, considerando il contesto, alle domande sull’attualità sportiva che gli sono state poste dal nostro inviato.

Le parole di Scaroni sul progetto: "Oggi sono qui per allargare un’iniziativa che abbiamo lanciato due anni e mezzo fa. Un’iniziativa che vuole utilizzare lo sport come strumento per il reinserimento sociale dei giovani. Fino ad oggi abbiamo lavorato in tre città: Napoli, Catania e Palermo, mirando a quei giovani che sono oggetto di pene alternative, quindi che non sono nelle carceri minorili. Mentre da quest’anno cominciamo anche con Milano e ci rivolgiamo anche ai giovani in queste case penitenziarie come il Beccaria. Quindi l’iniziativa ha avuto un grande successo e ci è stato chiesto di allargarla, cosa che facciamo con piacere. Alla fine per Fondazione Milan è uno sforzo organizzativo più che finanziario e dà dei risultati estremamente importanti in un settore, quello delle carceri e delle pene dei giovani, che ha così bisogno di interventi. Quindi siamo molto contenti di essere stati iniziatori e di essere stati affiancati anche dalla FIGC. Un grande risultato come un investimento piccolo di denaro ma grande di impegno organizzativo che è quello che diamo noi”.