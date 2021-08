Everton, Benitez su James: "Cercheremo di trovare la soluzione migliore, sa già come la penso"

Il tecnico dell'Everton Rafael Benitez, è intervenuto in conferenza stampa parlando anche della possibile partenza di James Rodriguez, profilo accostato anche al Milan: "Ho avuto modo di parlare con lui e sa già come la penso. Parleremo con ogni giocatore e con ogni agente, cercando di trovare la migliore soluzione per tutti. Adesso James è a casa, in isolamento a causa del Covid".