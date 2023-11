Everton penalizzato e a rischio multa salatissima. L'affare con 777 Partners può saltare

vedi letture

L'Everton è stato penalizzato di 10 punti dalla Premier League per violazione delle regole del fair-play finanziario, in particolare per violazione "delle regole di profitto e sostenibilità". Il club era stato deferito a marzo ed è una sanzione durissima e che peserà enormemente sulla stagione della squadra allenata da Sean Dyche, ora ultima in classifica insieme al Burnley.

Come riporta il The Mirror, la società inglese corre il rischio di dover pagare una multa salatissima, oltre 340 milioni di euro, e proprio per questo motivo l’affare fra il fondo 777 Partners, proprietario anche del Genoa e di diversi club nel mondo del calcio, e Farhad Moshiri, attuale patron del club, sarebbe a serio rischio.