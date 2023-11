Everton penalizzato, Leicester e Leeds pronti a chiedere risarcimento per la retrocessione

La Premier League ha annunciato ieri la penalizzazione di 10 punti inflitta all'Everton per violazione delle regole del fair play finanziario del campionato inglese. Questa decisione è stata presa in seguito a una lunga indagine che ha portato al processo, cominciato a marzo: i Toffees avevano superato il limite dei 120 milioni di euro di perdite nelle stagioni 2019/20, 2020/21 e 2021/22 (quasi 150 milioni totali). Alla luce di ciò, alcuni club sono pronti a dare battaglia.La scorsa stagione, infatti, l'Everton ha evitato la retrocessione finendo 2 punti in più rispetto al Leicester, che ha chiuso al terzultimo posto.

E adesso le Foxes starebbero valutando la possibilità di sporgere denuncia contro il club di Liverpool per ottenere un risarcimento per le perdite legate alla retrocessione. Anche Southampton e Leeds, riporta la stampa inglese, starebbero valutando la stessa possibilità.