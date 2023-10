Evra: "Oggi è impossibile paragonare Mbappé con Leao, non scherziamo"

"C'è sempre la speranza, non è finita per il Milan. Oggi hanno perso ma le cose in Champions vanno veloci, non è finita". Così Patrice Evra ai microfoni di 'Prime Video' ha commentato nel post-partita PSG-Milan 3-0. "Oggi - prosegue - è impossibile paragonare Mbappé con Leao, non scherziamo. Da un lato c'è un killer, dall'altra parte un giocatore che si diverte..."