Evra provoca ancora i tifosi del Milan: "Sono frustrati"

Dopo la battuta su Bonucci e il Milan, l’ex giocatore della Juventus, Patrice Evra, è tornato sull’argomento con un video rivolto ai tifosi rossoneri: "Questo messaggio è per i miei cari amici milanisti. Ieri ho fatto un commento sul profilo di Paulo Dybala, che è un giocatore della Juventus, e ho detto a Bonucci che col c... l’avrebbe giocata di là (riferita alla Champions, ndr). Leo dove ha giocato l’anno scorso? Al Monza? No, al Milan. Quindi perché mi parlate di rispetto della storia e mi dite di sciacquarmi la bocca? Se il mondo intero ha conosciuto il calcio è grazie al Milan, però adesso il mondo intero conosce il calcio grazie alla Juventus, a un presidente che si chiama Agnelli, che non scherza. Quindi non parlatemi di rispetto: faccio il pagliaccio, faccio ridere, però quando parliamo seriamente... Comunque Paulo, quanti tifosi del Milan sul tuo profilo, sono frustrati eh. Dai basta, vi voglio tutti bene".