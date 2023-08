Ex Milan, 43 anni fa il primo gol di Franco Baresi con il Milan

Nella giornata di oggi, 20 agosto 2023, ricorre il 43° anniversario del primo gol in maglia rossonera di Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e attuale vicepresidente onorario del club. La rete fu siglata nel primo turno di Coppa Italia 1980-1981, nella sfida pareggiata dal Diavolo in casa dell'Avellino con il risultato di 1-1. Baresi pareggiò i conti a inizio ripresa. Quello di Avellino fu il primo dei 33 gol segnati in carriera dallo storico numero 6 rossonero.