Ex Milan, Ancelotti riceve la Laurea ad Honorem dall'Università di Parma

vedi letture

Di trofei, Carlo Ancelotti, ne ha alzati tantissimi, anche con il Milan. Eppure oggi è un'emozione diversa per l'ex giocatore e allenatore rossonero: l'allenatore del Real Madrid è stato insignito della Laurea Magistrale ad Honorem in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, dall'Università di Parma. Lo riporta il sito gianlucadimarzio.com che sottolinea la presenza di Sacchi e Braida prima di riportare alcuni passi della lectio magistralis di Ancelotti: "Lo sport è stato per me una grandissima scuola di vita. Mi ha insegnato a competere e confrontarmi con me stesso per migliorare i miei limiti.

La competizione con gli altri non aiuta molto. [...]. La sconfitta, nello sport come nella vita, è contemplata. Il mio carattere mi ha aiutato. Il calcio mi ha insegnato tante cose: la relazione con le altre persone, il rispetto degli altri, il rispetto delle regole, il rispetto per l'autorità (allenatori, dirigenti, presidenti), i tempi, i limiti, saper ascoltare. È impossibile migliorare il talento: o c'è o non c'è. Maradona aveva un grandissimo talento, non potevi insegnargli a dribblare meglio. Potevi insegnargli a gestirlo meglio. Il grande campione riesce a mettere il proprio talento al servizio degli altri"