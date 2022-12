MilanNews.it

© foto di Image Sport

Fabio Borini è sempre più vicino all’Hellas Verona. L’attaccante ex Milan sarà un rinforzo per la formazione gialloblu che il 4 gennaio sfiderà il Torino. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, gli scaligeri confidano di averlo già a disposizione per la sfida contro i granata alla ripresa del campionato.