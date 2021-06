Ex Milan, il Sassuolo valuta Locatelli 40 milioni: Juventus, Dortmund e Atletico Madrid le squadre interessate

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo ed ex del Milan, continua ad essere seguito costantemente da diverse top club europei, fra cui la Juventus. Il club di Torino ha fatto pervenire al Sassuolo una proposta di 25 milioni di euro più una contropartita. Per ora le ipotesi sono quelle di Nicolò Fagioli o Nicolò Rovella. I neroverdi però, al momento non vanno al di sotto di una valutazione da 40 milioni di euro. Su Locatelli, 34 presenze e 4 gol in Serie A quest’anno, ci sono anche il Borussia Dortmund e l’Atletico Madrid. La notizia è stata riportata dalla Gazzetta dello Sport.