Ex Milan, l'Hertha Berlino retrocede: Boateng resta da solo a centrocampo a fine partita

Sono ore di disperazione per l'Hertha Berlino, appena retrocesso in Zweite Bundesliga. Dopo la partita pareggiata 1-1 contro il Bochum l'attaccante dei tedeschi Kevin-Prince Boateng si è fermato al centro del campo, da solo, per diversi minuti in mezzo ai suoi pensieri. L'ex Milan, Fiorentina e Sassuolo tra le altre non è riuscito ad impedire la retrocessione del club della capitale tedesca. Di seguito il tweet con l'immagine.