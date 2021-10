Ex Milan, la Lazio Femminile esonera Carolina Morace

Con un comunicato apparso sul sito della società biancoceleste, la Lazio ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della squadra Femminile, Carolina Morace e la sua vice Nicola Jane Williams. Ecco il comunicato della Lazio: “Lazio Women comunica che Carolina Morace e Nicola Jane Williams sono state esonerate dall’incarico di allenatrice e vice allenatrice della Prima Squadra. La Società ringrazia entrambe per l’impegno profuso sin dal primo giorno e per i risultati conseguiti nella scorsa stagione. La decisione del Club arriva al termine di un’approfondita analisi delle prestazioni della squadra in questa stagione in Serie A”. Per l’ex allenatrice del Milan Femminile, fatali le 5 sconfitte nelle prime 5 partite di campionato. Il bottino della squadra neopromossa è misero: 0 punti, 3 gol fatti e 20 subiti. La squadra adesso è stata affidata a Massimiliano Catini.