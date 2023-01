MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Oggi festeggia il compleanno l'ex difensore del Milan Giuseppe Favalli. Vincitore in rossonero di una Champions, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club, Favalli spegne oggi 51 candeline. Per l'ex difensore 99 partite in totale con il Diavolo a cui ha aggiunto lo sfizio di due reti: il tutto nel corso di 4 stagioni complessive.