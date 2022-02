Ex Milan, Piatek ritrova il gol in Serie A 799 giorni dopo

Dopo aver sbagliato un rigore al minuto 16 nel match fra Spezia e Fiorentina, Krzysztof Piatek ha ritrovato la rete in Serie A verso la fine del primo tempo, 799 giorni dopo l’ultima realizzata con la maglia del Milan. L’ex attaccante rossonero, tornato in Italia a gennaio, non segnava nel nostro campionato dall’8 dicembre 2019 in un Bologna-Milan terminato 2-3.