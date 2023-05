Ex Milan, Thiago Silva sente la saudade: vorrebbe tornare alla Fluminense

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Trentotto anni e un contratto di ancora un anno con il Chelsea, ma Thiago Silva ha ben chiaro quale sarà il suo futuro. Il difensore dei Blues, come riporta The Telegraph, ha espresso più volte la volontà di chiudere la propria carriera tornando a casa, nel suo Brasile, con la maglia della Fluminense. Da capire, però, se il ritorno in patria arriverà già al termine di questa stagione, dunque un anno prima della scadenza con il Chelsea, o se la prossima estate, quando l'ex Milan avrà 39 anni.