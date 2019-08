F. Bianchi: "Ottimo lavoro di Giampaolo. No alla cessione di Suso"

Fabio Bianchi, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha parlato così del lavoro di Giampaolo sulla panchina del Milan: "Anche Giampaolo sta facendo un ottimo lavoro. Con il «vecchio» Diavolo - i nuovi o non sono ancora arrivati o non sono pronti - ha raccolto meno di Conte quanto a risultati (sconfitta per 1-0 con Bayern e e Benfica negli States e il pareggio di Cardiff col Manchester, perdendo poi ai rigori) ma ha lasciato la netta impressione di una crescita continua sul piano del gioco. Dal Bayern al Benfica c’era già stato un netto salto di qualità. Il Diavolo è piaciuto molto più dei portoghesi. Contro il Manchester, oltre alla qualità della manovra, è emerso anche un certo carattere, il carattere da grande squadra, che ha consentito la rimonta. Come Conte, Giampaolo lavora in contemporanea su gioco e personalità. E sta vincendo una scommessa su cui pochi, addetti ai lavori inclusi, avrebbero puntato: Suso trequartista. Per tutti lo spagnolo può dare il meglio solo sulla fascia, dove fa valere il dribbling. Invece tra le linee sta disegnando dei partitoni conditi da assist e gol. Tanto che Giampaolo si è esposto definendolo un fuoriclasse e chiedendo a gran voce alla società di tenerlo. Ecco, qui sta il nocciolo delle avventure future di Inter e Milan. Conte e Giampaolo dimostrano di poter creare qualcosa di importante. I giocatori lo sentono e li seguono. Ma ora tocca alle società ascoltarli davvero. E accontentarli. Conte vuole da tempo due top attaccanti. Ovvio. Lautaro è forte, Esposito si farà, ma paragonateli con quelli che ha davanti la Juve, anche ora a bocce ferme. Non bastano certo per lottare per lo scudetto. E il Milan, se vuole avere ambizioni da Champions, deve rinunciare alla plusvalenza per Suso. E magari aggiungerci Correa. Sacrifici perché da leoni non resti solo l’estate".