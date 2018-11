F. Bologna: "Mi è dispiaciuto per l'addio di Bonucci, su di lui avrei fondato il nuovo corso"

Filippo Bologna, regista, autore e tifoso rossonero, è intervenuto a Sky Sport 24 e ha parlato dell'addio di Bonucci, rientrato alla Juventus in estate nell'operazione che ha coinvolto Higuain e Caldara: "Mi è dispiaciuto per Bonucci, non si è sentito nell'ambiente suo, è voluto tornare alla casa madre, è un giocatore su cui avrei fondato il nuovo corso".