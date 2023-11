F. Cannavaro: "Casi scommesse? I ragazzi vanno aiutati, devono attenersi alle regole"

Fabio Cannavaro, allenatore, si è così espresso a SportMediaset:

Ti ha sorpreso il caso scommesse?

«Sono cose che non fanno piacere, i ragazzi vanno aiutati. Sono caduti in queste occasioni e va fatta informazione. Bisogna far capire a questi ragazzi che devono attenersi a queste regole. Il calcio è uno sport bellissimo. Poi se lo fai a certi livelli ancora di più»