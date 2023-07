F. Cannavaro: "Milan un gradino sotto nella lotta Scudetto anche per una questione di tempistiche"

MilanNews.it

Fabio Cannavaro, ex difensore che ha vinto in passato il Pallone d'Oro e adesso allenatore, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato del Milan: "Ha fatto l'errore di lasciare Maldini. Non è solo l'immagine. Nella costruzione della squadra e nella gestione due anni fa, Paolo costruì un capolavoro anche nei conti".

L'ex tecnico del Benevento colloca dunque il Diavolo non in prima fila nella sua griglia di partenza: "I rossoneri - spiega Cannavaro alla rosea - restano un gradino più sotto, anche per una questione di tempistiche".