F. Cannavaro: "Qualcosa non funziona, l'Italia non sforna campioni"

(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - "Il sistema negli ultimi anni non ha funzionato. Bisogna trovare delle soluzioni nuove e bisogna capire perché non sforniamo più tanti campioni, perché si fa così fatica ad andare a un Mondiale, perché si rischia l'Europeo, cose che per noi erano la normalità". Così l'ex campione del mondo, Fabio Cannavaro, ha risposto a una domanda relativa alle difficoltà del calcio italiano e della Nazionale. "Ci sono sicuramente tanti altri sport che ormai i giovani praticano - ha aggiunto - si fanno anche meno figli, ci sono tante cose su cui riflettere.

Ma non spetta a me, ma a chi governa il calcio capire che cosa va cambiato". Quanto al suo futuro, se si vede un giorno sulla panchina della Nazionale, l'ex campione predica umiltà: "Penso che chi fa il mio mestiere cerca sempre di arrivare al massimo. Bisogna lavorare, studiare, aggiornarsi e poi vediamo quello che succederà in futuro". (ANSA).