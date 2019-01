F. Galli: "Bisogna costruire il Milan piano piano. Ancelotti? Sarà emozionato ma è abituato"

Filippo Galli, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del momento del Milan e della sfida di domani contro il Napoli: "Bisogna avere pazienza, non illudere i tifosi, costruire piano piano. Ci sono stati i contrattempi Higuain e Bonucci ma bisogna proseguire su questa strada. L'obiettivo è tornare tra le prime quattro per ritornare in Champions League. Ancelotti? Sono stato a Napoli, c'è un ambiente sereno. Credo che vivrà il ritorno con emozione, ma Carlo ha vissuto esperienze nei più grandi club d'Europa ed è abituato a questo tipo di emozione".