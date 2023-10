F. Galli: "Calabria se l'è sempre cavata bene, nonostante qualche guai fisico"

Filippo Galli, ex difensore rossonero, nella sua intervista per Tuttosport ha parlato anche del capitano Davide Calabria. Queste le sue parole: "Sicuramente qualche guaio fisico gli ha creato qualche problema, poi ha avuto la sfortuna di trovare dalla sua parte di campo qualche giocatore di grande qualità, di una velocità impressionante. Ma alla fine secondo me se l’è sempre cavata bene"