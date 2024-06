F. Galli: "Con un centrale di personalità, carismatico e affermato, il reparto sarà al completo"

Filippo Galli, ex giocatore del Milan, ha parlato dei rossoneri e del futuro della squadra, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Per lottare per il titolo la squadra deve prima di tutto ritrovare la solidità difensiva di due stagioni fa. Per questo penso che, oltre al nuovo attaccante, il club debba lavorare per regalare a Fonseca un incontrista e un centrale difensivo. Al tempo stesso credo sia il caso di iniziare a eliminare le scorie dell’ultimo campionato: ok, è andata male, il Milan ha chiuso al secondo posto ma con un gap importante dall’Inter, però la squadra è forte ed è giusto che il nuovo allenatore guardi alla rosa con fiducia. Non è tutto da buttare via, anzi".

Parole poi anche sul mercato: "In mediana serve un giocatore muscolare ma che non sia solo di rottura: deve anche essere in grado di trascinare in avanti la squadra, come facevano Kessie, Tonali e come ha fatto nella prima parte della stagione scorsa Loftus-Cheek, partendo più indietro.

In difesa Fonseca troverà gente che si è espressa ad altissimo livello nella stagione dello scudetto, come Tomori e Kalulu, e profili interessanti come Thiaw. Ma manca un uomo di esperienza, capace di guidare il reparto, come era stato Kjaer in questi anni: ecco, penso che la ricerca del difensore vada orientata in questa direzione. Con un centrale di personalità, carismatico e affermato, il reparto sarà al completo".