F. Galli diretto su Maignan: "Chi ce l'ha uno come Mike?"

L'ex rossonero Filippo Galli è stato intervistato oggi da Tuttosport per parlare del rendimento difensivo del Milan in questo avvio di campionato e, specialmente, dopo i cinque gol presi nel derby. Oltre a parlare dei difensori, una battuta molto diretta Galli l'ha spesa anche per Mike Maignan. Le sue parole: "Un difensore aggiunto ma anche un costruttore di gioco. Chi ce l’ha uno come Mike?"