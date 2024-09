F. Galli: "Gabbia in Nazionale? Chi lavora duro ottiene sempre un premio"

Il giocatore più popolare del Milan in questi giorni è senza dubbio Matteo Gabbia. Con il suo gol decisivo nel derby contro l'Inter, il centrale difensivo rossonero ha fatto definitivamente breccia nel cuore dei tifosi rossoneri che già avevano imparato ad apprezzarlo in campo da alcuni mesi, ovvero dal suo ritorno dal prestito al Villarreal. Da gennaio in avanti, infatti, il classe '99 è il difensore più continuo della rosa. Di Gabbia ha parlato Filippo Galli ai microfoni di Gazzetta dello Sport. Fu suo ragazzo quando era Responsabile del Settore Giovanile del Diavolo.

Le parole di Filippo Galli sulla possibilità di vedere Matteo Gabbia in Nazionale: "Non voglio di certo sostituirmi al CT Spalletti, quindi non entro nel merito. Dico solo che a Matteo auguro tutto il meglio possibile, pure la maglia della Nazionale. Chi lavora duro ottiene sempre un premio".