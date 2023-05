F.Galli: "I rinforzi estivi non si sono rivelati come ci si aspettava"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Filippo Galli, ex giocatore del Milan, ha parlato così ai microfoni della Gazzetta dello Sport sul turnover e lo scarso rendimento delle seconde linee rossonere in questa stagione: "È l’altra faccia della medaglia: i rinforzi estivi non si sono rivelati forti come ci si aspettava a inizio stagione, e schierarli tutti insieme, dopo tante partite giocate dai “soliti”, comporta dei rischi. Detto questo, penso che il Milan abbia dominato con la Cremonese.

La squadra magari non ha creato tantissimo ma era in controllo, un gol nei primi minuti avrebbe disegnato un altro tipo di partita. E poi, quando Pioli ha puntato sui titolari come a Roma o a Firenze prima del Tottenham, il Milan ha deluso comunque..."