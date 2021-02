F. Galli: "Ibra-Sanremo? Capisco i tifosi, ma non sarà un peso"

Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Filippo Galli ha commentato così della partecipazione di Ibrahimovic a Sanremo: "Oggi non possiamo più considerare i grandi club solo come squadre di calcio, sono aziende di intrattenimento. Mandare Ibra a Sanremo significa anche portare il Milan nel mondo. Capisco che i tifosi fatichino ad accettarlo, ma la sostenibilità passa anche da scelte strategiche. A lui si può concedere qualche giorno di allenamento a distanza: i compagni sanno che Ibra restituirà tutto in campo, sanno come lavora. Non penso che saranno contrariati".