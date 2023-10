F. Galli: "Il Milan perde tanto senza Theo. Rossoneri e Juve possono lottare fino alla fine"

Filippo Galli è stato intervistato questa mattina sulle colonne di Gazzetta dello Sport in rappresentanza del Milan in vista della sfida tra rossoneri e Juventus di domenica sera. Queste le sue parole sulla sfida e sulle assenze pesanti da ambo le parti: "La classifica rispecchia quanto visto finora. Sono due squadre in grado di lottare fino alla fine. Il Milan perde tanto senza Theo, ma credo che le assenze in casa Juve possano pesare di più, specie in difesa"