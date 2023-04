F. Galli: "Leao e Diaz possono fare la differenza dal punto di vista della fantasia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Filippo Galli è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com e ha parlato di quelli che potrebbero essere gli uomini chiave rossoneri per la sfida al Napoli in Champions League: "Leao e Brahim Diaz dal punto di vista della tecnica, della fantasia, della capacità di creare superiorità numerica possono fare la differenza. Bisognerà capire poi il Napoli come riuscirà a contenerli. Per gli azzurri vediamo se ci sarà Osimhen.