F.Galli: "Leao è il fuoriclasse. Pioli ha dimostrato di avere la squadra in mano"

Si avvicina sempre di più l'euroderby di Europa League tra Milan e Roma. Rossoneri e giallorossi si affronteranno nella gara di andata dei quarti di finale questo giovedì, alle ore 21, allo stadio San Siro. Oramai è cominciato il conto alla rovescia per il fischio di inizio e per entrambe le squadre c'è una posta in palio molto elevata. Per affrontate i temi della sfida, le chiavi di lettura del doppio confronto e per un pronostico, Tuttosport oggi propone un'intervista all'ex calciatore del Milan Filippo Galli che oggi è titolare del blog La complessità del calcio.

Il parere di Galli su Rafa Leao e il momento di Stefano Pioli: "Leao è il fuoriclasse, col suo talento può stravolgere le carte. Magari sta fuori dalla partita per lungo tempo e poi ti inventa la giocata o mette il sigillo sulla gara. Ora si sta mettendo a disposizione dei compagni, lavora sulla fase difensiva. È un Leao più consapevole dei propri mezzi, sa quanto può incidere sulla gara. Pioli? Ha dimostrato di avere la squadra in mano e di saper ottenere il meglio dai suoi calciatori. Ha fatto un ottimo lavoro. Addio se non vince l’Europa League? Non penso sia determinante".