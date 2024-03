F. Galli: "Milan, la certezza dello scudetto dell'Inter non deve arrivare il 22 aprile. Sarebbe beffa doppia"

vedi letture

Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità: il prossimo derby tra Milan e Inter si giocherà di lunedì. Domani mancherà un mese esatto alla partita che si disputerà a San Siro, in casa dei rossoneri, il prossimo 22 aprile. La Lega di Serie A ha accolto la legittima richiesta del club di via Aldo Rossi di chiedere un rinvio di 24 ore rispetto alla possibile calendarizzazione di domenica sera. Questo è stato possibile perchè i rossoneri, il giovedì precedente, saranno impegnati nei quarti di finale di ritorno di Europa League contro la Roma, all'Olimpico. La squadra di Pioli tornerà tardi il giovedì sera, considerando che possono esserci anche supplementari e rigori, e avrebbe solo due giorni per preparare la partita.

Ne ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport l'ex rossonero Filippo Galli: "Potendo scegliere tra un derby da giocare contro l’Inter già campione d’Italia e un derby che può assegnare matematicamente il titolo ai nerazzurri, scelgo la seconda opzione. L’Inter, di fatto, il campionato lo ha già vinto, ma la certezza aritmetica non può, non deve arrivare il 22 aprile: per il Milan sarebbe una doppia beffa. Inter e Milan questa estate erano partite per giocarsi la seconda stella e Inzaghi ha staccato Pioli già a metà della corsa. Una bella botta. Che diventerebbe pesantissima qualora festeggiassero quella seconda stella proprio in casa dei rossoneri".