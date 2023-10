F. Galli: "Pioli ha in mano una difesa che ha trovato solidità. E senza il derby..."

Filippo Galli, ex difensore del Milan, è intervenuto su Tuttosport in un'intervista in cui ha parlato soprattutto del rendimento difensivo della squadra rossoenera e dei singoli che lo stanno rendendo positivo. Questo il suo giudizio generale: "Se non ci fosse stato quell’incidente nel derby, la difesa del Milan sarebbe stata la migliore di tutta la Serie A. Pioli ha in mano una difesa che ha trovato solidità. E oggi è fondamentale saper difendere individualmente ma anche come squadra. E il Milan lo fa."