F. Galli: "Se il Milan dovesse perdere a Napoli direbbe addio alle possibilità di qualificarsi per la prossima Champions"

Filippo Galli, ex difensore del Milan e dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “La gara di domenica del Milan a Napoli è un’occasione importante per dare una svolta ad una stagione tribolata. Se il Milan dovesse perdere probabilmente direbbe addio alle possibilità di qualificarsi per la prossima Champions. Vincendo può mantenere intatte le chances ed avrebbe una spinta emotiva notevole. Ma di fronte c’è un Napoli forte che, sebbene venga da partite non bellissime soprattutto per i risultati, resta una squadra che sa bene quello che deve fare in campo, avendo un impianto di gioco preciso. Sarà poi motivatissimo.

Il Napoli potrà contare sugli impegni dell’Inter per avvicinarsi ai nerazzurri, perché la squadra di Inzaghi può lasciare per strada qualcosa, soprattutto in quanto a energie anche nervose. Dipenderà anche in questo caso dai risultati ottenuti, nuove energie, per esempio, potrebbero derivare da un buon risultato ottenuto nel derby di Coppa Italia, anche noi milanisti ci auguriamo che non sia così. L’Inter ha dimostrato di essere forte e potrebbe addirittura vincere il triplete. Il Napoli però ha Conte che ha lavorato molto bene, avendo risolto gran parte dei problemi emersi la scorsa stagione: solo per questo merita già un plauso”.