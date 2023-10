F. Galli: "Separazione da Maldini e Massara? I fatti dicono che la mossa è stata azzeccata"

Filippo Galli, in vista della sfida tra Milan e Juventus di domenica sera a San Siro, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato così della stagione rossonera fin qui, regalando una battuta anche su come era finita quella scorsa con l'addio di Maldini e Massara. Le sue parole: "Mi ha colpito l’unità di intenti con cui tutto il club si è mosso in questo inizio di stagione. In estate la proprietà ha deciso di separarsi da Maldini e Massara, coloro che avevano costruito il Milan campione 2022, e di cambiare profondamente l’assetto interno.

Poteva essere un rischio, ma i fatti dicono che si è rivelata una mossa azzeccata: tutti, da Cardinale a Furlani, da Moncada a Pioli, hanno remato nella stessa direzione. Hanno investito su giocatori di qualità e la squadra sta rispondendo alla grande: il Milan di oggi è un gruppo di lavoro coeso come pochi altri"