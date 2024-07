F.Galli spiega gli elementi dietro la scelta del nuovo attaccante del Milan

vedi letture

L'ex calciatore Filippo Galli ha parlato di Milan trattando soprattutto il delicato tema del calciomercato, soffermandosi sulla possibilità di poter vedere a partire dalla prossima stagione Romelu Lukaku in maglia rossonera:

"Non so se Lukaku sia da Milan. Vedendo i pensieri e la visione del club mi sembra che lui esca da quelli che sono i parametri del Milan, ma è sempre vero che in un progetto si può pensare che qualche giocatore esca dai parametri prestabiliti. Quindi perché no. Zirkzee? Io vedrei bene tutti e due, con Lukaku a fare da ricevimento là davanti e l’Olandese sotto. Non lo so comunque, finché non si risolvono le questioni legate al procuratore di Zirkzee… È un peccato perché si pensava potesse essere rossonero da molto tempo. La scelta dell’attaccante ha più elementi: costi e ingaggio, funzionalità all’idea di gioco, per cui immagino i dirigenti rossoneri abbiano parlato con Fonseca e abbiano definito le caratteristiche di un giocatore o un altro che devono entrare nella rosa di partenza del Milan. L’obiettivo dell’allenatore è sempre quello di ottenere il meglio dai giocatori. Lukaku potrebbe essere un giocatore di leadership, ma non lo so. Per quello che ho visto non mi pare così però. Non mi sembra come Giroud in questo senso, poi finché non sarà qui e non lo vedremo agire in campo e fuori non lo potremo sapere”. Queste le sue dichiarazioni a Radio Rossonera.