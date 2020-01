F. Galli su Cutrone: "Patrick ha il fuoco dentro, era tra i più applauditi a San Siro"

L'ex responsabile del settore giovanile del Milan, Filippo Galli, ha parlato di Patrick Cutrone ai microfoni di FirenzeViola.it, con l'attaccante che dovrebbe sbarcare presto a Firenze per rinforzare l'attacco a disposizione di Beppe Iachini: "C'è poco da dire, Patrick è un giocatore che dentro di sé ha ancora il fuoco vivo. E questo nonostante una stagione non esaltante e la panchina di capodanno. Per impegno e disponibilità, Patrick non è secondo a nessuno: se i viola dovessero prenderlo farebbero di certo un affare. È un giocatore che mette sempre l'anima quando scende in campo. A Milano, dove c'è un pubblico molto esigente, se ne sono accorti subito e non è un caso che era sempre tra i giocatori più applauditi".