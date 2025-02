F.Galli su Leao in panchina: "Ci sta, vista la continuità degli impegni. Sarà carta a gara in corso"

vedi letture

Il Milan questa sera a San Siro, alle ore 21, affronta la Roma per la gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Una vittoria garantirebbe il posto nella semifinale della competizione contro la vincente di Inter-Lazio. Nel pre partita di Milan Tv è intervenuto come ospite e opinionista l'ex calciatore rossonero Filippo Galli.

Queste le sue parole sulla scelta di Leao in panchina: "Io mi auguro sia una scelta per dare spazio a Jimenez e che non ci siano problemi fisici. Una scelta che ci sta vista la continuità degli impegni e poi sarà una carta nel corso della partita, insieme ai nuovi. Lì davanti credo che adesso il Milan sia una squadra che può fare molto bene.".