F. Galli su Mastour: "Sicuramente sono stati commessi degli errori, non gli è stato dato tempo di affrontare le difficoltà"

Filippo Galli, ex calciatore rossonero, si è espresso dando il suo parere su Hachim Mastour, il marocchino classe 1998 che sembrava destinato a esplodere in rossonero, ma si è perso e sbiadito nel tempo. Ecco le sue parole a Calcio bello da dio: "Con Mastour sicuramente sono stati commessi degli errori, ero responsabile quindi mi sento responsabile, perché non si è dato tempo a questo ragazzo di superare le difficoltà, gliele abbiamo spianate di fronte, e quindi questo non ha fatto si che lui superasse la classiche frustrazioni che si hanno nella fase adolescenziale, ma non solo nella crescita di un giovane calciatore. Ha sempre pensato fosse tutto facile".

Il momento in cui non c'è stato il boom: "A un certo punto non c'è stata più una crescita, non c'è stato più miglioramento, e quindi si è trovato con delle difficoltà. Le persone che gli stavano attorno, che gli hanno dato delle opportunità enormi, forse però non le hanno gestite nella maniera giusta. I social erano già presenti, c'era lui con Neymar e il palleggio, trick and skills e quant'altro, essere giocatore non è quello, non è calcio, insomma è trick and skills, punto".