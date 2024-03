F. Galli su Pioli: "Riconferma? A Pioli serve un trofeo. Europa League decisiva"

Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità: il prossimo derby tra Milan e Inter si giocherà di lunedì. Domani mancherà un mese esatto alla partita che si disputerà a San Siro, in casa dei rossoneri, il prossimo 22 aprile. La Lega di Serie A ha accolto la legittima richiesta del club di via Aldo Rossi di chiedere un rinvio di 24 ore rispetto alla possibile calendarizzazione di domenica sera. Questo è stato possibile perchè i rossoneri, il giovedì precedente, saranno impegnati nei quarti di finale di ritorno di Europa League contro la Roma, all'Olimpico. La squadra di Pioli tornerà tardi il giovedì sera, considerando che possono esserci anche supplementari e rigori, e avrebbe solo due giorni per preparare la partita.

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport l'ex rossonero Filippo Galli ha parlato del futuro di Pioli legato al derby: "Riconfermato in caso di vittoria? Potrebbe essere un rafforzativo. Ma sono convinto che a Pioli serva di più: serve una vittoria importante, un trofeo che permetta al Milan di rivalutare questa annata. L’Europa League sarà decisiva. E Pioli può vincerla: la squadra è con lui e riesce a trovare sempre le energie quando tutto sembra perduto. Questo Milan ha una forza morale speciale"