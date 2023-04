F. Galli sul Milan: "Lo scudetto è arrivato prima di quanto ci si aspettasse. Ricordiamoci che è una squadra giovane"

MilanNews.it

Filippo Galli, ex calciatore del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com esprimendosi così sulla stagione dei rossoneri: "L'idea mia è che il Milan lo scorso anno forse ha ottenuto più di quanto si aspettasse. Sia chiaro, il Milan ha meritato lo Scudetto per gioco espresso in campo, per come l'ha vinto. Magari nel processo di crescita è arrivato un po' prima e ho trovato fisiologico questo momento di difficoltà.