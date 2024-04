F.Galli sul quarto tra Milan e Roma: "Mi aspetto due partite spettacolari"

Si avvicina sempre di più l'euroderby di Europa League tra Milan e Roma. Rossoneri e giallorossi si affronteranno nella gara di andata dei quarti di finale questo giovedì, alle ore 21, allo stadio San Siro. Oramai è cominciato il conto alla rovescia per il fischio di inizio e per entrambe le squadre c'è una posta in palio molto elevata. Per affrontate i temi della sfida, le chiavi di lettura del doppio confronto e per un pronostico, Tuttosport oggi propone un'intervista all'ex calciatore del Milan Filippo Galli che oggi è titolare del blog La complessità del calcio.

Queste le aspettative di Filippo Galli sul doppio confronto: "Mi aspetto due partite spettacolari. Non credo ci saranno calcoli, si affronteranno a viso aperto. La svolta che ha dato De Rossi in termini di risultati è stata importante. E la vittoria dell’ultimo derby ne è la prova. Il Milan è in un periodo straordinario. Il palcoscenico europeo apporta un fascino superiore, ma Milan-Roma resta sempre un match particolare. Per me sarebbe bello che i rossoneri passino il turno e conquistino un trofeo che ancora manca in bacheca".