F. Galli sul Theo difensore: "Richiesta esplicita di Pioli: lui l'ha fatto da campione"

Nel corso dell'intervista su Tuttosport, uscita questa mattina, l'ex difensore rossonero Filippo Galli ha parlato anche di Theo Hernandez, in particolare elogiandolo per la sua applicazione difensiva migliorata moltissimo di stagione in stagione. Le sue parole: "È stata una richiesta esplicita di Pioli. Bisogna saper guardare anche indietro, pensare anche alla fase difensiva oggi. E lui da campione l’ha fatto. Poi si sa quando parte in avanti lui è devastante e con Leao forma una coppia incredibile…"