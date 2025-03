F.Galli: "Theo, senza Leao davanti, si perde. Evidentemente non è sereno"

Filippo Galli, ex difensore rossonero, è stato ospite come spesso accade alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati in onda sulle frequenze di Radio 24. Il collega ha parlato della situazione attuale del Milan, nel giorno in cui iniziano gli ottavi di finale di Champions League a cui i rossoneri non sono riusciti a qualificarsi, sprecando ben due chance molto ghiotte.

Sulla situazione attuale del Milan: "Nessuno si aspettava questa serie di debacle, di sconfitte inopinate. Anche quella con la Lazio, forse la più difficile da evitare per quello che si era creato, per l'atmosfera attorno alla squadra."

E poi su Theo Hernandez: "Theo, senza Leao davanti a sé, si perde, è una coppia che ha bisogno di giocare insieme, più Theo di Leao. Non so cosa lui stia attraversando dal punto di vista personale, evidentemente non è sereno"