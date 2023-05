F.Inzaghi: "Il derby è particolare. Leao? Giocatore fondamentale per il Milan"

MilanNews.it

© foto di claudia.marrone

Filippo Inzaghi, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport commentando il derby di Champions fra Milan e Inter: "Le nostre due semifinali sono state le più brutte della nostra storia. Queste partite sono particolari, sul filo del rasoio. Il derby di Milano in semifinale è sentito. Tremavano le gambe a noi, immagino la tensione che ci sarà. Se dovesse mancare Leao sarà una perdita importante, è un giocatore fondamentale per i rossoneri".